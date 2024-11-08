Какие нововведения по маркировке продукции должны учитывать производители воды и безалкогольных напитков?

Актуальную информацию о новых стандартах и изменениях в проекте ППР 841 можно получить в рамках ежегодного форума производителей и дистрибьюторов упакованной воды и безалкогольных напитков XXIV Watershow 2024.

Профессионалы отрасли поделятся своим опытом успешной адаптации к новым требованиям, обсудят выбор оборудования для маркировки различных видов воды и объемов упаковки. А также расскажут, какие преобразования могут повлиять на рынок в целом и как выбрать гибкое решение, помогающее справиться с задачей эффективно и экономично.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 ноября в Казани, в Grand Hotel Kazan 4*. Участников форума ждет насыщенная деловая программа, выступления спикеров, выставка, неформальные встречи, способствующие успешному нетворкингу. А также возможность посетить завод компании «СтандартПродМаш», лидера в области производства оборудования для пищевой промышленности, и увидеть на практике современные технологии производства. Три дня интенсивной работы будут посвящены актуальным вопросам развития индустрии, обмену опытом и поиску новых решений.

На предстоящем бизнес-форуме планируется участие более 300 компаний из различных регионов России и стран СНГ. Это событие предоставит возможность для установления новых деловых контактов, расширения рынка сбыта и укрепления позиций на конкурентном рынке.

В условиях постоянно меняющегося законодательства и растущей конкуренции, форум Watershow 2024 станет незаменимым инструментом для успешного повышения эффективности бизнеса. На мероприятии выступят: Максим Новиков, лидер ассоциации «СОЮЗНАПИТКИ»; Марина Измайлова, руководитель компании «СтандартПродМаш», и Елена Севостьянова, ведущий специалист в области минеральных вод из ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой отрасли и другие.

На форуме будет затронут широкий спектр тем: от изменений в законодательстве, касающихся маркировки продукции, до перспектив развития рынка безалкогольной продукции и анализа тенденций в сегменте бутилированной воды.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Форума.