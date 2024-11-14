Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенсам для снятия порчи

Впервые с ведуньей местная жительница увиделась 3 года назад, тогда она отдала за помощь 800 тысяч рублей. После дистанционного общения жительница Набережных Челнов почувствовала, что ей лучше и не пожалела, что деньги ушли. Через некоторое время ей написал другой колдун и заявил, что она может пройти еще один курс лечения за 200 тысяч рублей, на что получил положительный ответ. Об этом рассказали в МВД по Республике Татарстан.

Во второй раз экстрасенс сказала, что на ней порча и ее необходимо снять. Женщина перевела злоумышленникам 150 тысяч рублей, однако с нее позже снова стали просить деньги и угрожать. После случившегося потерпевшая обратилась к сотрудникам полиции.

Ранее мы писали о том, что прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку. Заказчик «Главтатдортранс» не контролировал обслуживание объекта. Одного человека уже привлекли к дисциплинарной ответственности.