Минтранс РТ прокомментировал цену на проезд по Вознесенскому тракту

В РТ Минтрансе рассказали Inkazan, что эти сведения вне компетенции отдела.

Впервые о проезде по трассе на сумму 350 рублей рассказали в ТГ «Еду в Татарстан», однако через некоторое время удалили материал.

При этом люди убеждены, что, вероятно, такая цена и будет установлена.

Напомним, в сентябре текущего года в ходе возведения 2-й очереди Вознесенского тракта от пр.. Победы до трассы М-7 появились сведения о цене проезда. Тогда говорилось, что тариф не будет больше 150 рублей.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Республики Татарстан на возведение части линии метро выделят еще денежные средства. Об этом сказано на сайте государственных закупок.

Тендер появился на сайте государственных закупок.

Все необходимые работы по контракту в планах окончить до 1 декабря следующего года.