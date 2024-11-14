Из-за аварии Альметьевск остался без воды

В Альметьевске после аварии на магистральной трубе отключили водоснабжение. Об этом рассказали в исполнительном комитете Альметьевского района Татарстана в соцсети.

Как сказали власти, аварийная бригада ликвидирует последствия произошедшего.

В настоящее время специалисты уже подключают резервную трубу. Сейчас в большую часть населенного пункта вода уже стала приходить. Примерно через 2-3 часа, по информации властей, водоснабжение будет восстановлено. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» сообщил глава исполнительного комитета Альметьевска Айнур Исхаков.

Ранее мы писали о том, что водитель автомобиля Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся. Об этом рассказал заслуженный учитель РТ Павел Шмаков у себя в социальных сетях. Шмаков заявил, что это уже не первый наезд на человека возле этого учебного заведения.