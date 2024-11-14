Из-за аварии Альметьевск остался без воды
Исполнительный комитет Альметьевского района
В Альметьевске после аварии на магистральной трубе отключили водоснабжение. Об этом рассказали в исполнительном комитете Альметьевского района Татарстана в соцсети.
Как сказали власти, аварийная бригада ликвидирует последствия произошедшего.
В настоящее время специалисты уже подключают резервную трубу. Сейчас в большую часть населенного пункта вода уже стала приходить. Примерно через 2-3 часа, по информации властей, водоснабжение будет восстановлено. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» сообщил глава исполнительного комитета Альметьевска Айнур Исхаков.
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