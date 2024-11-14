Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Из-за аварии Альметьевск остался без воды

Как сказали власти, аварийная бригада ликвидиру...

Исполнительный комитет Альметьевского района

Подписаться в Telegram

В Альметьевске после аварии на магистральной трубе отключили водоснабжение. Об этом рассказали в исполнительном комитете Альметьевского района Татарстана в соцсети.

Как сказали власти, аварийная бригада ликвидирует последствия произошедшего.

В настоящее время специалисты уже подключают резервную трубу. Сейчас в большую часть населенного пункта вода уже стала приходить. Примерно через 2-3 часа, по информации властей, водоснабжение будет восстановлено. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» сообщил глава исполнительного комитета Альметьевска Айнур Исхаков.

Ранее мы писали о том, что водитель автомобиля Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся. Об этом рассказал заслуженный учитель РТ Павел Шмаков у себя в социальных сетях. Шмаков заявил, что это уже не первый наезд на человека возле этого учебного заведения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Им точно не сдадут»: кто сможет снять квартиру в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Чемпионат России по парению пройдет в Нижнекамских Термах! Ведущая мероприятия - Анфиса Чехова

какие инсектициды используют в аппаратах холодного тумана

Новости Казани

день назад

Вандал в Казани разрушил зеркальный лабиринт в лесу

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане стали чаще сдавать смартфоны в трейд-ин

застеклить балкон в екатеринбурге недорого в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Минтранс РТ прокомментировал цену на проезд по Вознесенскому тракту

Новости Казани

23 часа назад

В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

Новости Казани

день назад

Появилось видео ДТП на Фучика, где парень на машине сбил бабушку и сбежал

Новости Казани

21 час назад

В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прогнозируется -6 градусов и снег
Новости Казани
день назад

Директор производственной базы останется под стражей еще на 48 часов

Рассмотрение просьбы об избрании меры пресечени...

Новости Татарстана

19 минут назад

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Интересное в Казани

день назад

Тест для казанцев: сможете ли вы правильно действовать в трудный момент утраты?

Новости Татарстана

59 минут назад

Из-за аварии Альметьевск остался без воды

Новости Татарстана

час назад

Главой ЗАГСа РТ стала Эльвира Ахметова
В РТ 100% роллов опасны
Новости Татарстана
39 минут назад

В РТ 100% роллов опасны

Новости Казани

3 часа назад

Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Новости Казани

3 часа назад

На стадионе «Трудовые резервы» начали заливать каток

Новости Татарстана

4 часа назад

На трассе М7 «Волга» между Казанью и Челнов фура вылетела на встречку
Спецпроект: семья из Казани выбирает между трем...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами