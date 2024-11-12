Сбер выдал более 30 млрд рублей на развитие малому бизнесу Татарстана

По итогам третьего квартала 2024 года клиенты сегмента «малый и микробизнес», ведущие предпринимательскую деятельность в Татарстане, получили более 2700 кредитов на развитие бизнеса. Общая сумма выданных кредитов за период превысила 10,7 млрд рублей.

Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путем открытия кредитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятие, так и на основе рассмотрения отдельных инвестиционных проектов. Сбер уже более 10 лет участвует в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях российской экономики, являясь лидером рынка по объему предоставленного финансирования, по степени отраслевой и продуктовой диверсификации.