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Сбер выдал более 30 млрд рублей на развитие малому бизнесу Татарстана

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По итогам третьего квартала 2024 года клиенты сегмента «малый и микробизнес», ведущие предпринимательскую деятельность в Татарстане, получили более 2700 кредитов на развитие бизнеса. Общая сумма выданных кредитов за период превысила 10,7 млрд рублей.

Кредитование осуществляется в виде разового кредита или путем открытия кредитной линии как в рамках лимитов, устанавливаемых на предприятие, так и на основе рассмотрения отдельных инвестиционных проектов. Сбер уже более 10 лет участвует в финансировании долгосрочных инвестиционных проектов во всех отраслях российской экономики, являясь лидером рынка по объему предоставленного финансирования, по степени отраслевой и продуктовой диверсификации.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Объем кредитования субъектов малого бизнеса в Татарстане за 9 месяцев 2024 года составил более 30 млрд рублей. Только в третьем квартале предприятия и индивидуальные предприниматели республики взяли кредиты на сумму более 10,7 млрд рублей. Больший объем выдач отделения «Банк Татарстан» Сбербанка приходится на оборотное кредитование, но мы фиксируем интерес и к инвестиционным кредитам. С начала года объем инвестиционных кредитов составил более 2 млрд рублей».

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