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"Задрали с этой мобилизацией": генерал-лейтенант прокомментировал призывы устроить мобилизацию

В контексте обсуждений о возможной новой мобили...

minsemya.tverreg.ru

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В контексте обсуждений о возможной новой мобилизации в России, депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире телеканала «Забайкалье» и на своей странице в Telegram заявил, что дополнительное военное призывание на данный момент не нужно. Его мнение поддержал и другой парламентарий, Виктор Соболев, указывая на достаточное количество добровольцев, готовых служить по контракту.

Причины отсутствия необходимости в мобилизации

Гурулев выделил несколько ключевых аргументов, подтверждающих его позицию:

  1. Достаточное количество новобранцев: По словам Гурулева, армии России хватает военнослужащих, заключающих контракты добровольно. Он утверждает, что интерес к службе заметно возрос после недавнего теракта в «Крокус Сити Холле».

  2. Поддержка оборонно-промышленного комплекса: Депутат подчеркнул, что мобилизация не ограничивается только набором людей, но также включает обеспечение военнослужащих одеждой, боеприпасами и техникой. Согласно его словам, российский оборонно-промышленный комплекс полностью справляется с текущими задачами.

  3. Экономический фактор: Гурулев также выразил опасения, что мобилизация приведет к изъятию значительного количества рабочей силы из экономики, что может усугубить уже существующий дефицит. По его мнению, это создаст дополнительные трудности для экономического развития страны.

Общий контекст и дальнейшие перспективы

Виктор Соболев дополнил, что каждый регион России имеет конкретные задачи по набору военнослужащих по контракту и что общенациональная мобилизация в текущих условиях не планируется. Оба депутата сходятся во мнении, что текущая система набора и снабжения армии полностью соответствует потребностям оборонной безопасности страны.

Эти заявления приходят на фоне общественных дискуссий о потенциальной мобилизации и играют ключевую роль в формировании общественного мнения о военной и оборонной политике России. Важно отметить, что стабильность и готовность армии напрямую влияют на национальную безопасность и международный статус страны, пишет lenta.ru.

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