Задержанный за убийство генерала Кириллова оказался жителем Казани. Новые подробности убийства

Расследование трагического убийства генерал-майора Валерия Кириллова, погибшего от взрыва на Рязанском проспекте в Москве, продолжает набирать обороты. Подозреваемым в этом преступлении стал Ахмад Курбанов, который ранее проживал в Казани.

Его биография и возможные мотивы преступления вызывают особый интерес следователей.

Спокойное прошлое и увлечение спортом

По словам источника ТАСС, Ахмад Курбанов до недавнего времени вел вполне обычный образ жизни в Казани. Он занимался спортом, уделяя особое внимание боксу.

— Ахмад занимался спортом, в частности боксом, и раньше, насколько мне известно, жил в Казани. Вел обычную жизнь, — сообщил источник.

Такая характеристика подчеркивает неожиданность его возможной причастности к столь громкому преступлению.

Основные версии и детали следствия

Следователи активно изучают возможных сообщников Курбанова. В ходе расследования изъяты мобильные устройства, которые подвергаются экспертизе. Правоохранители не исключают, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Отдельное внимание уделено организации взрыва. По версии следствия, бомба была спрятана в самокате и приведена в действие дистанционно. Для наблюдения за генерал-майором Кирилловым, как предполагается, использовалась камера, установленная в автомобиле каршеринга. Эти данные могут указывать на сложную и тщательно спланированную операцию.

Убийство в центре Москвы

Трагедия произошла накануне рядом с подъездом жилого дома на Рязанском проспекте. Взрыв унес жизнь Валерия Кириллова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 3-м статьям: убийство, террористический акт и незаконный оборот оружия.

Подозреваемый был задержан вскоре после инцидента, однако следствие продолжает искать возможные мотивы и устанавливать все детали произошедшего.

Возможные мотивы и перспективы дела

На данный момент следствие не раскрывает точные мотивы преступления. Обсуждаются различные версии, включая личные мотивы и возможные политические или профессиональные конфликты. Также расследуется связь Курбанова с другими подозреваемыми, если таковые появятся.

Правоохранительные органы уделяют внимание и периоду жизни Ахмада Курбанова в Казани. Это может помочь прояснить детали его биографии и найти новые улики.

Следующий шаг

Расследование трагического убийства генерала Кириллова продолжается. Следователи работают над установлением полного круга лиц, причастных к этому преступлению. Общественность ожидает новых данных, а дело остается в центре внимания.

