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«Заблокировали тысячи русскоязычных пользователей»: Павел Дуров рассказал о вечной блокировке аккаунтов Телеграм

«Заблокировали тысячи русскоязычных пользователей»: Павел Дуров рассказал о вечной блокировке аккаунтов Телеграм

МК

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В Телеграм начали блокировать пользователей за некоторые действия, которые совершают негативно настроенные люди, находящиеся в данном приложении. В первую очередь идет о русскоязычной аудитории. Они рассылали десяткам тысяч русскоязычных пользователей призывы к терроризму.

Данные аккаунты, по словам основателя Телеграм Павла Дурова, в течение часа после получения жалоб, навечно блокируются, чтобы предотвратить опасную активность.

Уже сейчас тысячи пользователей столкнулись с вечной блокировкой аккаунтов. Дуров заявляет, что с начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг лиц, которые могут отправлять им личные сообщения. Компания также внедряет решения на основе искусственного интеллекта для более эффективной фильтрации спама.

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