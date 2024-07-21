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Заберут машину и посадят: новые штрафы за нарушение ПДД уже с 25 июля

Последние актуальные поправки были сделаны в июле 2022 года, и с тех пор ничего не изменилось.

avtoremonto.ru

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В последнее время среди российских водителей появились опасения по поводу ужесточения штрафов за нарушения ПДД. СМИ и социальные сети активно обсуждают возможные нововведения, что приводит к волнению и панике. Однако, проверка информации через авторитетные правовые ресурсы, такие как «Консультант» и «Гарант», показывает, что в августе 2022 года в Главе 12 КоАП РФ не было внесено никаких изменений. Последние актуальные поправки были сделаны в июле 2022 года, и с тех пор ничего не изменилось.

Также правила дорожного движения остаются неизменными с марта 2022 года, когда были внесены последние коррективы. Это подтверждает, что слухи о постоянном увеличении штрафов не имеют под собой оснований и являются мифом, распространенным для привлечения внимания.

Тем не менее, некоторые изменения все же вступили в силу и значительно повлияли на тех, кто повторно нарушает ПДД. С 25 июля 2022 года введены более строгие меры для лиц, лишенных права управления транспортными средствами, которые продолжают водить. Нововведения включают уголовную ответственность и возможность конфискации автомобиля при повторных нарушениях.

Согласно Федеральным законам № 257 и № 258, в статьи КоАП и Уголовного кодекса РФ были внесены дополнения. Теперь за повторное управление автомобилем в статусе лишенного прав предусмотрены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы до 200 часов. В случае особо тяжких нарушений предусмотрена уголовная ответственность, включая возможное лишение свободы.

Эти меры демонстрируют жесткую позицию государства по отношению к безопасности на дорогах и борьбе с рецидивами среди нарушителей. Также в августе 2022 года вступил в силу закон, ужесточающий наказания за выбрасывание мусора из автомобилей, что способствует повышению уровня общественной ответственности и улучшению экологической ситуации.

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