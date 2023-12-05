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За воду и отопление с декабря платить нет необходимости. Пенсионеры затанцевали от счастья

За воду и отопление с декабря платить нет необходимости. Пенсионеры затанцевали от счастья

mykaleidoscope.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации рассказали, что у них есть полное право освободить себя от оплаты некоторых коммунальных услуг, сообщает progorod58.

Эксперт Сергей Власов объяснил, что уже с декабря 2023 года российские пенсионеры получат возможность не платить за воду и отопление, если данные услуги оказываются некачественно. Другими словами, если в квартире температуры ниже нормы, а вода не соответствует санитарным нормам, то это можно зафиксировать на видео или фото и предоставить в соответствующие службы для предоставления доказательств невыполнения условий договора с УК. Также Верховный суд РФ постановил, что пожилые граждане имеют полное право компенсировать половину стоимости некачественно оказанной услуги.

Такие меры предпринимаются властями нашей страны прежде всего для повышения качества коммунальных услуг и соблюдения санитарных норм. Более того, такие изменения помогут значительно улучшить качество жизни пенсионеров и обеспечить им дополнительную защиту в случае несоблюдения стандартов предоставления услуг.

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