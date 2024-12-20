За прогрев двигателя под окнами начнут штрафовать: чего ждать автолюбителям

С начала зимы в России вступили в силу изменения в правилах прогрева автомобилей. Теперь за длительный прогрев двигателя в жилых зонах автовладельцы рискуют получить существенные штрафы.

Эти меры направлены на сокращение выбросов и защиту окружающей среды от загрязнения.

Подробности новых штрафов

Владельцы автомобилей, которые оставляют машину работать более 5 минут в жилых зонах, могут быть оштрафованы на сумму до 3 000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 1 500 рублей в других регионах.

За продолжительную стоянку с работающим двигателем предусмотрен штраф в размере 500 рублей по статье 12.19 КоАП.

Рациональность нововведения

Эксперты подчеркивают, что современные автомобили оборудованы технологиями, позволяющими минимизировать время прогрева. Обычно достаточно 2–3 минут, чтобы салон автомобиля прогрелся, что делает длительный прогрев не только вредным для окружающей среды, но и излишним.

Практические советы для водителей

Водителям рекомендуется ограничить время прогрева автомобиля до нескольких минут даже в сильные морозы, чтобы избежать штрафов и способствовать уменьшению выбросов в атмосферу.

Также стоит рассмотреть альтернативные способы обогрева салона, такие как использование автономных обогревателей, которые могут работать и при выключенном двигателе.

Введение штрафов за длительный прогрев двигателя отражает стремление властей улучшить экологическую ситуацию в городах и сократить вредные выбросы. Соблюдение этих правил не только поможет избежать нежелательных финансовых потерь, но и будет способствовать сохранению здоровья граждан и окружающей среды, сообщает t.me.