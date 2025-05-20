Ученые сняли все сомнения: В Австралии нашли 71 новый вид смоляных пчел

Группа исследователей из Австралии выявила 71 новый вид смоляных пчёл (мегахил или австрохил), которые встречаются только на этом континенте и распространены во всех штатах и территориях, кроме Тасмании.

Как следует из названия, эти пчёлы строят смоляные «горшочки» для защиты своего расплода. Одиночные самки подвешивают такие горшочки на ветках или коре деревьев поодиночке или группами.

Ранее считалось, что в этом семействе насчитывается всего семь видов. В 1992 году в магистерской работе доктора Джудит Кинг из Музея Квинсленда, которая стала соавтором нового исследования, было описано ещё 18 видов. За последние годы в ходе полевых экспедиций, включая проекты Bush Blitz — совместную инициативу правительства Австралии, компании BHP Billiton и Earth Watch Australia, направленную на изучение природы национальных заповедников, — были найдены ещё 23 новых вида. Анализ энтомологических коллекций также помог выявить 20 неописанных видов, что подчёркивает важность таких собраний как хранилищ биоразнообразия.

Австралийские пчёлы играют ключевую роль в экосистемах, особенно в опылении эндемичных растений и сельхозкультур. Однако их разнообразие всё ещё недостаточно изучено: около трети видов пчёл Австралии остаются неизвестными науке. При этом нехватка финансирования осложняет оценку их охранного статуса и разработку мер по сохранению, что увеличивает риск исчезновения неизвестных видов.

Сегодня в Австралии насчитывается около 1700 видов местных пчёл. Новое открытие увеличило число видов смоляных пчёл-горшочников до 78, почти половина из которых известна лишь по отдельным находкам в ограниченных регионах. Это указывает на необходимость дальнейших исследований для выявления угроз, с которыми сталкиваются эти виды.

Соавтор исследования Джеймс Дори из Университета Вуллонгонга подчеркнул важность продолжения изучения, особенно для видов с узким ареалом, чтобы определить их статус охраны.

Таким образом, открытие 71 нового вида смоляных пчёл значительно расширяет знания о биоразнообразии Австралии и подчёркивает важность дальнейших научных исследований и разработки стратегий по сохранению уникальной природы континента.