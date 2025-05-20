Туристам предложили за 5 тысяч слетать в Дубай: но есть нюанс

Авиакомпания «Победа» предложила туристам недорогие перелёты в Дубай на ближайшие дни. Самые дешёвые билеты из Москвы продаются от 4,9 тысячи рублей без багажа. Например, по такой цене можно улететь в ОАЭ 25 или 26 мая. В остальные даты цены чуть выше — от 5,9 тысячи рублей. Билет с багажом до 20 кг обойдётся примерно в 11 тысяч.

Похожие по стоимости предложения есть только у Utair. Так, 25 мая можно вылететь из Внуково за 6,2 тысячи рублей, при этом тариф с багажом стоит около 9,1 тысячи.

Другие авиакомпании предлагают билеты значительно дороже: у «Аэрофлота» — от 21 тысячи, у flydubai — от 23 тысяч, у Emirates — от 39 тысяч рублей.

Обратно улететь так же дешёво не получится. Самый доступный round trip предлагает всё тот же лоукостер — цены на вылет 26 мая с возвращением 2 июля начинаются от 24 тысяч рублей, в ближайшие даты — от 30 тысяч, сообщает «Турдом».