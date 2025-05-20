Согласно CNN со ссылкой на экспертов туристической отрасли, интерес к поездкам в Японию снизился из-за распространения предсказаний о масштабном землетрясении. Эти опасения усилились после выхода книги японской писательницы Ре Тацуки и комментариев экстрасенсов.

Как объясняют специалисты, тревогу среди туристов вызвала книга «Будущее, которое я видела», где автор описывает предполагаемые природные катастрофы, включая землетрясение, которое, по её словам, может произойти в июле 2025 года. Дополнительное внимание к книге привлекли сходства с событиями 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами и аварию на АЭС «Фукусима-1».

В результате этих слухов, по данным туристических агентств, бронирования туров в Японию резко сократились, особенно среди туристов из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама. Директор гонконгской компании WWPKG Си-Эн Юэнь сообщил, что поток туристов уменьшился вдвое и может продолжать снижаться.

Хотя сейсмологи регулярно подчёркивают невозможность точного прогнозирования дат землетрясений, тревожные сообщения в социальных сетях продолжают влиять на поведение путешественников, отмечают специалисты.