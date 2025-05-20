Не у нас
· 16+ · Служба новостей

CNN: Туристы не едут в Японию из-за предсказаний в манге

Подписаться на Дзен.канал

Согласно CNN со ссылкой на экспертов туристической отрасли, интерес к поездкам в Японию снизился из-за распространения предсказаний о масштабном землетрясении. Эти опасения усилились после выхода книги японской писательницы Ре Тацуки и комментариев экстрасенсов.

Как объясняют специалисты, тревогу среди туристов вызвала книга «Будущее, которое я видела», где автор описывает предполагаемые природные катастрофы, включая землетрясение, которое, по её словам, может произойти в июле 2025 года. Дополнительное внимание к книге привлекли сходства с событиями 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 вызвало цунами и аварию на АЭС «Фукусима-1».

В результате этих слухов, по данным туристических агентств, бронирования туров в Японию резко сократились, особенно среди туристов из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама. Директор гонконгской компании WWPKG Си-Эн Юэнь сообщил, что поток туристов уменьшился вдвое и может продолжать снижаться.

Хотя сейсмологи регулярно подчёркивают невозможность точного прогнозирования дат землетрясений, тревожные сообщения в социальных сетях продолжают влиять на поведение путешественников, отмечают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

без барьера

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Не у нас

час назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

ремонт старых деревянных дверей в Москве

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

час назад

В Крыму напомнили отдыхающим о запрете запуска дронов
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

час назад

Ученые сняли все сомнения: В Австралии нашли 71 новый вид смоляных пчел

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

Не у нас

час назад

Автобусы «Нефаз» получат премиальную автоматическую коробку от Aurus

Не у нас

час назад

Туристам предложили за 5 тысяч слетать в Дубай: но есть нюанс
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
6 часов назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

час назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях

Не у нас

час назад

CNN: Туристы не едут в Японию из-за предсказаний в манге

Не у нас

час назад

Genotek: выявлен ген снижающий алкогольную зависимость у славян на 25-32%
Не только для городских: в Татарстане школьнико...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн