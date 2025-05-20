Genotek: выявлен ген снижающий алкогольную зависимость у славян на 25-32%

Исследователи из России выявили особую вариацию гена ADH1B, который участвует в метаболизме этанола. Наличие этой вариации снижает риск развития алкогольного расстройства на 25-32% у восточных славян, татар, евреев-ашкенази, сибирских народов и других этнических групп. Об этом сообщила пресс-служба компании Genotek.

Александр Кибитов, руководитель отделения геномики психических расстройств в НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева, пояснил, что это первое в России исследование, в котором выявлены важные геномные маркеры риска алкогольной зависимости. Их значимость и диагностическая ценность подтвердились на клинической выборке пациентов с зависимостью, что открывает путь для дальнейших разработок систем оценки риска.

В исследовании применялся метод полного геномного анализа (GWAS) для поиска вариаций ДНК, влияющих на склонность к проблемам с алкоголем. Учёные проанализировали свыше 41 тысячи геномов добровольцев, которые также прошли опрос AUDIT для оценки вероятности возникновения алкогольных проблем.

Сопоставляя генетические различия с результатами опроса, учёные выявили значимую связь между вариантом rs1229984 гена ADH1B и снижением риска алкогольного расстройства.

Вариация гена, ранее связанная с защитой от зависимости, была обнаружена у представителей восточнославянских народов, татар, евреев-ашкенази и коренных сибирских этносов. У русских риск снижался на 25%, у народов Поволжья — на 32%.

Использование полного геномного подхода позволило создать точную модель для прогнозирования риска, которую проверили на независимых клинических данных Российского национального консорциума по психиатрической генетике. Модель показала высокую точность (76,2%) в распознавании пациентов с алкогольной зависимостью.

Директор по науке Genotek Александр Ракитько подчеркнул, что эти результаты открывают новые возможности для персонализированной профилактики и лечения алкогольной зависимости. Он отметил необходимость внедрения моделей на основе полигенных индексов риска в клиническую практику для оценки индивидуальных рисков у разных этнических групп.