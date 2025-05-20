Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Автобусы «Нефаз» получат премиальную автоматическую коробку от Aurus

Подписаться на Дзен.канал

Российская девятиступенчатая автоматическая коробка передач, изначально созданная для автомобилей Aurus, вскоре будет применяться в автобусах марок НЕФАЗ и ЛИАЗ. Об этом в интервью журналу «За рулём» рассказал Денис Ендачёв, один из руководителей ФГУП НАМИ. Он также отметил, что в ближайшее время стартует проект по локализации новых трансмиссий для легковых машин.

Разработкой этой коробки занималась российская компания КАТЕ. По словам представителя НАМИ, на её основе уже созданы модернизированные версии, которые сейчас проходят испытания. В автобусах планируется использовать как полностью готовые агрегаты, так и отдельные компоненты, что позволит нарастить производство и снизить себестоимость трансмиссий.

Одновременно НАМИ работает над запуском серийного выпуска 6- и 8-ступенчатых коробок для массовых легковых автомобилей с ресурсом в 250 тысяч километров. Как сообщил Ендачёв, в ближайшие месяц-два начнётся адаптация существующих решений под российский рынок с дальнейшей локализацией, однако происхождение этих разработок не уточняется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

как заделать вентиляцию

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Не у нас

час назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

заказать геоподоснову в москве в Москве

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

час назад

В Крыму напомнили отдыхающим о запрете запуска дронов
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

час назад

Ученые сняли все сомнения: В Австралии нашли 71 новый вид смоляных пчел

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

Не у нас

час назад

Автобусы «Нефаз» получат премиальную автоматическую коробку от Aurus

Не у нас

час назад

Туристам предложили за 5 тысяч слетать в Дубай: но есть нюанс
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
6 часов назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

час назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях

Не у нас

час назад

CNN: Туристы не едут в Японию из-за предсказаний в манге

Не у нас

час назад

Genotek: выявлен ген снижающий алкогольную зависимость у славян на 25-32%
Не только для городских: в Татарстане школьнико...
Интересное в Казани
4 дня назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн