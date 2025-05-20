Автобусы «Нефаз» получат премиальную автоматическую коробку от Aurus

Российская девятиступенчатая автоматическая коробка передач, изначально созданная для автомобилей Aurus, вскоре будет применяться в автобусах марок НЕФАЗ и ЛИАЗ. Об этом в интервью журналу «За рулём» рассказал Денис Ендачёв, один из руководителей ФГУП НАМИ. Он также отметил, что в ближайшее время стартует проект по локализации новых трансмиссий для легковых машин.

Разработкой этой коробки занималась российская компания КАТЕ. По словам представителя НАМИ, на её основе уже созданы модернизированные версии, которые сейчас проходят испытания. В автобусах планируется использовать как полностью готовые агрегаты, так и отдельные компоненты, что позволит нарастить производство и снизить себестоимость трансмиссий.

Одновременно НАМИ работает над запуском серийного выпуска 6- и 8-ступенчатых коробок для массовых легковых автомобилей с ресурсом в 250 тысяч километров. Как сообщил Ендачёв, в ближайшие месяц-два начнётся адаптация существующих решений под российский рынок с дальнейшей локализацией, однако происхождение этих разработок не уточняется.