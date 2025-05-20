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В Крыму напомнили отдыхающим о запрете запуска дронов

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В преддверии туристического сезона власти Крыма предупредили отдыхающих о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории полуострова.

По информации издания «Аргументы и Факты — Крым», туристам не рекомендуется привозить дроны — запрет касается всех видов БПЛА, независимо от их размера и веса.

Директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков пояснил, что запрет распространяется даже на лёгкие дроны весом менее 150 граммов, которые обычно не требуют регистрации. Он подчеркнул, что запуск таких аппаратов в воздушном пространстве Крыма также запрещён.

Действующий с сентября 2022 года запрет распространяется на все гражданские БПЛА. Нарушителям грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

Кроме того, в Крыму введены новые правила посещения туристических маршрутов. Для пяти популярных, но потенциально опасных троп в Ялтинском горно-лесном заповеднике теперь обязательно сопровождение квалифицированного проводника-инструктора. В список входят Таракташская, Кореизская, Иограф, Боткинская и Штангеевская тропы.

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