За моргание "дальним" могут выписать штраф любому водителю: как это работает

На дорогах России водители часто используют неофициальный метод общения — мигание дальним светом, чтобы предупредить встречных участников движения о присутствии инспекторов ГИБДД впереди. Этот простой жест может спасти от штрафов за нарушения, но также влечёт за собой определённые риски.

Почему водители мигают дальним светом?

Водители мигают дальним светом, чтобы предупредить друг друга о "засадах" дорожной инспекции, что является формой водительской солидарности. Такой сигнал заставляет водителей быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения, что косвенно способствует безопасности.

Регулирование использования дальнего света

Согласно ПДД РФ, дальний свет используется для улучшения видимости в темное время суток на неосвещенных участках дороги, а также для сигнализации о намерении обгона. В населенных пунктах, при встречном разъезде, и в других ситуациях, где может быть ослепление других водителей, необходимо переключаться на ближний свет.

Юридические аспекты и возможные штрафы

Формально, мигание дальним светом для предупреждения о ДПС нарушает правила использования внешних световых приборов. По статье 12.20 КоАП РФ, это может повлечь штраф в размере 500 рублей или предупреждение. В случае остановки и доказательства цели мигания, штраф можно оспорить, особенно если можно аргументировать, что мигание было сигналом об обгоне.

Как вести себя при остановке?

Если после мигания дальним светом вас остановили, лучше всего объяснить ситуацию спокойно и корректно, утверждая, что мигание было случайным или было предназначено для сигнализации о смене света встречным водителям. В некоторых случаях, при доказательстве непреднамеренности действий, инспектор может ограничиться только предупреждением.

Заключение

Использование дальнего света как способ предупреждения о проверках на дорогах является распространенной практикой среди российских водителей. Несмотря на то, что это может помочь избежать штрафов, важно помнить о возможных правовых последствиях и взвешивать риски перед тем, как принимать решение о подаче такого сигнала, пишет autonews.ru.