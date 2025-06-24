За долгие и счастливые 117 лет, которые она прожила, не пробовала ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Пожилая женщина, дожившая до преклонных лет в здравии, убеждена: секрет жизни не в модных схемах питания, а в обыкновенной еде и душевной стабильности. Она избегала крайностей и предпочитала спокойствие во всём, особенно в отношении к питанию.

В её рационе преобладали углеводы — простой, но эффективный источник энергии. Она не увлекалась диетами, не делала акцента на фруктах или овощах, но при этом ела умеренно и стабильно. Именно это, по её мнению, позволило сохранить силы и бодрость духа.

Физическая активность тоже была частью её образа жизни. Женщина много гуляла, общалась с родными и избегала стрессов. Она не ставила себе цель быть суперздоровой — просто жила в гармонии с собой.

Медики согласны: питание — лишь один из элементов. Настроение, режим, качество сна и отношение к жизни не менее важны. Формула долголетия индивидуальна, но универсален один принцип — не вредить себе и быть внимательным к сигналам организма.