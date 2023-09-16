Whatsapp заблокируют: в Госдуме сделали важное заявление
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WhatsApp может быть заблокирован в стране, поскольку он меняет свою политику. После того, как в WhatsApp вышло обновление с возможностью ведения каналов, как в "телеграме", мессенджер становится не только средством общения, но и средством донесения информации до масс.
Расширение функций делает WhatsApp неугодным в России, поскольку остальные продукты компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ, в стране запрещены.
Для WhatsApp делали исключение с формулировкой "средство общения, но не распространения информации". Сейчас обстоятельства поменялись, может поменяться и отношение к "зеленому".
Об этом заявил первый зампред Комитета ГД РФ по информполитике Антон Горелкин.
"Если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена" – пояснил депутат.