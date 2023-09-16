Whatsapp заблокируют: в Госдуме сделали важное заявление

WhatsApp может быть заблокирован в стране, поскольку он меняет свою политику. После того, как в WhatsApp вышло обновление с возможностью ведения каналов, как в "телеграме", мессенджер становится не только средством общения, но и средством донесения информации до масс.

Расширение функций делает WhatsApp неугодным в России, поскольку остальные продукты компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ, в стране запрещены.

Для WhatsApp делали исключение с формулировкой "средство общения, но не распространения информации". Сейчас обстоятельства поменялись, может поменяться и отношение к "зеленому".

Об этом заявил первый зампред Комитета ГД РФ по информполитике Антон Горелкин.