С 17 марта татарстанцы смогут увидеть редкое астрономическое явление

С 17 по 21 марта 2025 года жители Татарстана смогут наблюдать необычное явление — Венера будет видна как утром, так и вечером. Её можно будет разглядеть на небе с 5:00 до 6:00 на востоке и с 19:00 до 20:00 на западе. Это станет возможным благодаря особенному расположению планеты относительно Земли и Солнца.

Где и как лучше наблюдать?

Профессор КФУ Юрий Нефедьев поясняет, что для наблюдения не потребуется специальное оборудование — при ясной погоде Венера будет хорошо видна невооружённым глазом.

Когда такое повторится?

После 21 марта планета останется заметной на небосклоне, но следующий случай её двойной видимости случится только в 2033 году. Поэтому март 2025 — редкая возможность увидеть Венеру в таком положении.

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