Выжила, чтобы рассказать. Насильники надругались над девушкой и сильно сожгли ее

В Набережных Челнах произошло жестокое убийство, совершенное мужчиной в отношении своей супруги. По информации KazanFirst, инцидент случился 1 января 2025 года в 51-м комплексе. Согласно свидетельствам местной жительницы, злоумышленник набросился на женщину с ножом, что привело к ее смерти от полученных ранений.

Как сообщил источник издания, подозреваемый был задержан, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор 61-летней Надежде Захаровой, признанной виновной в убийстве своего брата-инвалида Виктора Захарова. Суд установил, что она преднамеренно лишила жизни родственника в частном доме.

Также KazanFirst сообщал о другом резонансном случае: четверо жителей села Русский Аткаш во время пьяной ссоры избили собутыльника, после чего поочередно нанесли ему удары ножом. Один из участников нападения позже ограбил квартиру знакомого, украв телевизор стоимостью 10 тысяч рублей.