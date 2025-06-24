Всем метеозависимым приготовиться — будет жарко: подробный календарь магнитных бурь на июнь 2025 года

В июне 2025-го прогнозируются геомагнитные возмущения, которые могут отразиться как на самочувствии людей, особенно чувствительных к изменениям погоды, так и на работе электронных приборов.

Повышенная солнечная активность приведёт к магнитным бурям, способным вызывать недомогания у метеочувствительных.

Эти бури развиваются в результате солнечных вспышек, выбрасывающих потоки заряженных частиц, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Это может провоцировать головные боли, скачки артериального давления и ухудшение концентрации внимания.

Магнитные бури классифицируются по уровню интенсивности от G1 до G5. Слабые (G1) обычно вызывают лёгкие сбои связи и слабое недомогание, тогда как сильные (G4–G5) могут нарушить навигацию, электроснабжение и усугубить состояние здоровья.

Прогноз на июнь 2025 года показывает периоды повышенной активности: с 2 по 6 июня, 14 июня, а также 24 и 25 июня – ожидаются бури уровня G1. В остальные дни геомагнитное поле будет относительно спокойным, хотя в конце месяца возможны лёгкие колебания.

Чтобы минимизировать дискомфорт и технологические сбои, рекомендуется следить за ежедневными прогнозами геоактивности и адаптировать своё расписание в периоды магнитных бурь. Дополнительные меры — поддержание водного баланса и умеренные нагрузки, что способствует лучшему самочувствию в неблагоприятные дни.

