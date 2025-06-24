Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Всем метеозависимым приготовиться — будет жарко: подробный календарь магнитных бурь на июнь 2025 года

В июне 2025-го прогнозируются геомагнитные возм...

smartik.ru

Подписаться на Дзен.канал

В июне 2025-го прогнозируются геомагнитные возмущения, которые могут отразиться как на самочувствии людей, особенно чувствительных к изменениям погоды, так и на работе электронных приборов.

Повышенная солнечная активность приведёт к магнитным бурям, способным вызывать недомогания у метеочувствительных.

Эти бури развиваются в результате солнечных вспышек, выбрасывающих потоки заряженных частиц, взаимодействующих с магнитным полем Земли. Это может провоцировать головные боли, скачки артериального давления и ухудшение концентрации внимания.

Магнитные бури классифицируются по уровню интенсивности от G1 до G5. Слабые (G1) обычно вызывают лёгкие сбои связи и слабое недомогание, тогда как сильные (G4–G5) могут нарушить навигацию, электроснабжение и усугубить состояние здоровья.

Прогноз на июнь 2025 года показывает периоды повышенной активности: с 2 по 6 июня, 14 июня, а также 24 и 25 июня – ожидаются бури уровня G1. В остальные дни геомагнитное поле будет относительно спокойным, хотя в конце месяца возможны лёгкие колебания.

Чтобы минимизировать дискомфорт и технологические сбои, рекомендуется следить за ежедневными прогнозами геоактивности и адаптировать своё расписание в периоды магнитных бурь. Дополнительные меры — поддержание водного баланса и умеренные нагрузки, что способствует лучшему самочувствию в неблагоприятные дни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Польша избавляется от «русского хлама» в Гдыни

Интересное в Казани

22 часа назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

какие запахи не переносят тараканы

Не у нас

14 часов назад

Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки

Интересное в Казани

3 дня назад

Глаз дёргается, спина ноет: реальный способ перезагрузки для тех, кто забыл, что такое отдых

удаление мозолей екатеринбург в Екатеринбурге

Лонгриды

15 часов назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Не у нас

17 часов назад

Разработана новая система для улучшения контроля сахара при диабете

Не у нас

18 часов назад

В Египте россияне массово отравились арбузами

Не у нас

день назад

Протоиерей Тарасенко объяснил, как соблюдать Петров пост без напряжения

Не у нас

14 часов назад

Камчатские власти закрывают Мутновский вулкан для туристов
Лонгриды
15 часов назад

Ливневки Казани на грани: как город борется с подтоплениями?

Казань, как и многие другие крупные города Росс...

Новости Татарстана

9 часов назад

Онкологи Татарстана впервые удалили почку с опухолью с помощью робота

Интересное в Казани

22 часа назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России

Не у нас

10 часов назад

На глубине 2,6 тысячи метров найден загадочный затонувший корабль

Не у нас

10 часов назад

Учёные из МФТИ исследуют влияние плюма Лены на Арктику
Татарстан компенсирует нехватку энергии с помощ...
Новости Татарстана
22 часа назад

Татарстан компенсирует нехватку энергии с помощью ветра

Не у нас

14 часов назад

Польша избавляется от «русского хлама» в Гдыни

Не у нас

14 часов назад

Камчатские власти закрывают Мутновский вулкан для туристов

Не у нас

14 часов назад

Почти треть россиян старше 35 лет защищает свои гаджеты от слежки
Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики