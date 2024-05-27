«Вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали завершение СВО

Пока весь мир с напряжением следит за развитием событий на Украине, известные экстрасенсы пытаются заглянуть в будущее и определить, когда же наступит долгожданный мир.



Тамара Глоба, например, известная своими точными прогнозами, утверждает, что СВО завершится уже в 2024 году. Год високосный и часто ассоциируется с неприятными событиями, предсказание Глобы звучит оптимистично.



Однако другой известный предсказатель, Константин Дараган, рисует менее радужную картину. По его мнению, конфликт в той или иной форме продлится до 2028 года, приведя к кардинальным изменениям как на Украине, так и в России.



Дараган предсказывает изменение политики России 2024 году, а также разделение Украины на три части, что, по его словам, навсегда изменит геополитический расклад сил в мире.