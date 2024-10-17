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Оплатить покупку СберКартой можно будет со счёта другого банка

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Для этого достаточно добавить карту другого банка как запасную

Сбер запустит сервис, который позволяет оплатить покупку СберКартой со счёта другого банка. Если средств на карте не хватит для оплаты, недостающая сумма автоматически поступит на неё с запасного счёта в другом банке. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых в кулуарах форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Сервис работает при любом способе оплаты: картой, стикером, SberPay или по биометрии. Чтобы подключить опцию, достаточно выбрать банк, добавить счёт карты как запасной к счёту СберКарты и дать согласие на переводы в Сбер без подтверждения по Системе быстрых платежей (СБП). Сейчас сервис проходит внутреннее тестирование.

Для счетов в Сбере сервис уже действует: в СберБанк Онлайн клиенты могут настроить в качестве запасных счетов свои дебетовые и кредитные СберКарты. И тогда средства спишутся с них, если на основной карте не хватит денег для оплаты.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«У многих наших клиентов есть счета в других банках, и легко забыть, какая именно сумма находится на каждом из них. Отсюда неловкие ситуации на кассе: вы расплачиваетесь привычной картой, но тут приходит сообщение, что на ней недостаточно средств, хотя они есть на другой карте. Внутри Сбера мы уже решили эту проблему: если вы настроили запасной счёт, неважно, какую карту вы приложите к терминалу, — средства спишутся с той (или с тех), где есть деньги. Теперь это работает и с картой другого банка. Как только сервис пройдёт внутреннее тестирование, мы откроем его для клиентов».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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