Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

В бархатный сезон татарстанцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Куда ездят отдыхать жители Казани

МегаФон

Подписаться в Telegram

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес россиян к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличился на 25%, в то время как число путешественников, выбирающих южные направления, стало больше только на 17%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.

Аномально тёплый сентябрь фактически подарил россиянам дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

В сентябре заметно возрос интерес внутренних туристов к Дальнему Востоку. Его популярность увеличилась на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял почти четверть (23%) отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов — в сентябре в городе прошёл Восточный экономический форум. Помимо этого, значительное число россиян посещало Забайкальский край (15%) и Амурскую область (14%), в том числе с рабочими целями.

При этом Забайкальский край стал ещё и самым динамично растущим регионом год к году — путешественники приезжали сюда на 33% чаще. Следом идут Республика Бурятия, Приморский и Камчатский край — в каждый из этих регионов турпоток увеличился примерно на треть.

Татарстанцы тоже стали активнее ездить на Дальний Восток. Число визитеров из региона год к году увеличилось, как и в среднем по стране — на 25%. Объем использованных ими интернет-данных вырос на 26%. Особенно растет интерес к турам во Владивосток, Благовещенск и Хабаровск. К красотам Камчатки интерес татарстанцев немного снизился, в этом направлении число поездок из республики сократилось на 7%.

Ожидаемо растет популярность южных регионов России. В сентябре 2024 года количество путешественников в этом направлении увеличилось на 17%. В списке предпочтений по-прежнему лидируют курорты Краснодарского края — в сентябре там отдохнуло 42% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжения туристов предсказуемо является Сочи. Здесь расположена воздушная гавань, обеспечивающая сообщение с Краснодарским краем, Крымом и Абхазией. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан. Татарстанцы выбирались к теплу на 15% активнее, чем годом ранее. Любимые направления у них — Сочи, Краснодар и Сириус.

Наиболее высокие темпы роста турпотока на юге демонстрирует Крым — за год число поездок на полуостров увеличилось на 43%. В Адыгее число гостей выросло на 23%, в Ростовской области — на 20%, в Краснодарском крае — на 18%.

Постоянный анализ предпочтений россиян в поездках, в том числе на основе обезличенных данных пользователей мобильной связи о поездках, позволяет операторам туристического рынка точнее прогнозировать спрос на отдельных направлениях. По данным Корпорации Туризм.РФ особо активное развитие гостевой инфраструктуры сейчас наблюдается как раз в Приморском крае, а также на Кубани.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Интересное в Казани

20 часов назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

клопы постельные в квартире

Новости Татарстана

7 часов назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

уборка стоматологий в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

день назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников

Новости Казани

22 часа назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Казани

час назад

Между Казанью и Лаишево ограничат движение грузовиков

Новости Татарстана

2 часа назад

Сбер — второй крупнейший эквайер в мире

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на ремонт 11 км коммуникаций было потрачено 334 млн рублей

Новости Казани

3 часа назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
2 часа назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Источник: В Казани 20 октября пройдет репетиция светового шоу

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри

Новости Татарстана

20 часов назад

Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян
Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, г...
Интересное в Казани
5 дней назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 