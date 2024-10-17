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В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

В Набережных Челнах Республики Татарстан он в 1...

pixabay.com

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В 80 лет не стало актера Николай Пархоменко, который организовал в РТ театр-студию "Ника".

Актер и режиссер театра "Ника" из Челнов ушел из жизни 15 октября, пишет издание "Челнинские известия".

Приятель режиссера Алексей Шилоболдин сообщил, что у мужчины была деменция и не так давно он лег в больницу с воспалением легких. Последние 4 дня актер уже плохо говорил, ему становилось все хуже.

Напомним, что Николай появился на свет в 1943 году в Донбассе. В Набережных Челнах Республики Татарстан он в 1974 году создал театр-студию "Ника", а уже в 1988 году стал лауреатом премии М. Джалиля. Известно, что мужчина был педагогом в филиале Московского университета культуры в Челнах.

В 1991 году актер исполнил главную роль в драме "Выкидыш".

Ранее мы писали о том, что в 78 лет умер кардиохирург и член Академии наук Татарстана Ренат Акчурин.

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