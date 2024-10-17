Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан
pixabay.com
Доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что ураган «Милтон» не дойдет до Татарстана.
Специалист сообщил, что такие ураганы появляются в океанах, когда температура водоема становится выше +25 градусов. Когда вихри оказываются на суше, то начинают ослабевать, однако все-таки успевают нанести урон прибрежным городам.
Переведенцев рассказал, что до Республики Татарстан ураган не доберется. Что-то аналогичное можно еще ждать недалеко от Владивостока, потому что там муссонный климат, туда тайфуны приходят, пишет газета «Республика Татарстан».
Ранее мы писали о том, что в Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников. В настоящее время зверя осматривают ветеринары. Напомним, сперва медведя Терпея привезли в Республики Татарстан на время, пока в Перми возводился для него новый вольер.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань