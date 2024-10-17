Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев заявил, что ураган «Милтон» не дойдет до Татарстана.

Специалист сообщил, что такие ураганы появляются в океанах, когда температура водоема становится выше +25 градусов. Когда вихри оказываются на суше, то начинают ослабевать, однако все-таки успевают нанести урон прибрежным городам.

Переведенцев рассказал, что до Республики Татарстан ураган не доберется. Что-то аналогичное можно еще ждать недалеко от Владивостока, потому что там муссонный климат, туда тайфуны приходят, пишет газета «Республика Татарстан».

Ранее мы писали о том, что в Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников. В настоящее время зверя осматривают ветеринары. Напомним, сперва медведя Терпея привезли в Республики Татарстан на время, пока в Перми возводился для него новый вольер.