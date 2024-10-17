17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Молодой человек управлял транспортным средством без водительских прав. Известно, что местный житель превысил скорость и вылетел на тротуар, где была 68-летняя Флёра Ханафиева. К сожалению, женщина умерла на месте происшествия, а ее вещи разлетелись по улице. Все случилось в поселке Борисоглебское.

Водителя забрала карета скорой медицинской помощи. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в Алексеевском районе Республики Татарстан в дорожном происшествии пострадал человек, один умер. Об этом рассказали в Государственной автомобильной инспекции региона.

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения на проезжей части.