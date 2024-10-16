Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

Федеральная компьютерная академия «ТОП» — это крупнейшая образовательная организация дополнительного образования в России с более, чем 380 филиалами по всей стране, в том числе в городе Казани.

В Академии каждый желающий может получить новую профессию в сфере дизайна, программирования и интернет-маркетинга, совмещая обучение с работой. Стать айтишником совсем не так сложно, как кажется. Обучение в академии ведется с нуля, поэтому поступить может даже тот, у кого всего лишь базовое владение ПК. Возраст студентов — от 15 до 55 лет, каждому из них открыты направления «разработка программного обеспечения» и «компьютерная графика и дизайн».

Для более продвинутых пользователей есть краткосрочные курсы по веб-разработке, интернет-маркетингу, разработке на Python, тестированию ПО. Для поступления потребуется пройти вступительное тестирование.

Наша Академия уделяет много внимания развитию и популяризации IT-образования для детей и подростков, поэтому мы принимаем участие в государственном профориентационном проекте «Билет в будущее». Проект реализуется на территории всей страны и охватывает учащихся трех возрастных групп: ребят 6-7, 8-9 и 10-11 классов.

Это профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. Мы помогаем школьникам решить сложную задачу выбора карьеры, на собственном опыте примерить ту или иную профессию из сферы IT на практике.

Для учащихся мы подготовили десять интересных профессиональных проб из различных направлений - «Информационные системы безопасности», «Реклама», «Графический дизайн», «Обеспечение информационной безопасности», «Полиграфическое производство». На базе академии ребята смогут: создать дизайн визитки или карточки товара на маркет плейсе; разработать собственную компьютерную игру или мобильное приложение; узнать больше о профессии «Тестировщик» и разобраться, какие языки программирования чаще всего используются в сфере информационной безопасности; создать собственного 3D-персонажа и понять тонкости предпечатной подготовки в полиграфии.

Знакомство с увлекательными проектами поможет школьникам принять осознанные решения о своем будущем и раскрыть свой потенциал. Вместе мы сможем вдохновить, развить и подготовить новое поколение профессионалов!

Ну а для тех ребят, кто уже знает, что хочет связать свою жизнь с ИТ-сферой, актуальным является обучение в ИТ-колледже параллельно школе. Поступление в колледж осуществляется на прохождении внутреннего тестирования, без ЕГЭ и ОГЭ и является очень удобным и безопасным вариантом получения образования во время обучения в школе.

За подробной информацией по направлениям образования, переходите по ссылкам ниже:

Для учащихся начальных и средних классов — обучение в Малой компьютерной академии

Для учащихся старших классов, получение профессии еще в школе и после — ИТ Колледж

Для тех, кто хочет в 18-55 получить новую, востребованную ИТ профессию — очные IT-курсы в вашем городе. Так же можно пройти в онлайн формате.

в вашем городе. Так же можно пройти в онлайн формате. Для школьников — обучение в семейной школе с изучением английского языка и IT

с изучением английского языка и IT 26 октября День открытых дверей в Компьютерной Академии «ТОП» — Презентация: «Карта IT-профессий» для всех, кто хочет быстрый старт в IT с нуля!

Для детей 7-14 лет и их родителей:

19 октября в 12:30 — Мастер-класс по 3д-моделированию персонажа Роблокс

по 3д-моделированию персонажа Роблокс 26 октября в 12:30 — Мастер-класс по созданию игры Роблокс

Приходите, посмотрите и попробуйте. Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по по телефону: +7 843 211-00-73, написать в WhatsApp или через форму на сайте Академии.

«Компьютерная Академия ТОП», г. Казань, улица Островского, дом 38, 2 этаж, центральный вход

Сайт: https://kazan.top-academy.ru/

Задавайте вопросы через WhatsApp: +7 937 588-95-79

Реклама. АНО ДПО Академия ТОП. ИНН: 7730257499