В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту

В региональной столице Республики Татарстан неделю станет действовать частичное ограничение на движение транспорта по Вознесенскому тракту. Причина - работы по введению временных заездов-выездов. Об этом рассказали в Исполнительном комитете города Казани.

Известно, что в период с 25 по 31 октября 2024 года, специалисты сузят дорогу и закроют тротуар около строения №5 на ул. Бухарской.

Ранее мы писали о том, что в Казани презентовали художественный фильм об абортах. Кинокартина появилась по просьбе православного телеканала «Спас».

Цель картины — повлиять на демографическую ситуацию в России, помочь женщинам оставить ребенка, а не прерывать беременность. Кроме того, фильм должен способствовать укреплению семьи. Фильм выйдет в прокат уже 17 октября 2024 года.

О чем говорится в фильме? Сюжет кинокартины.