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ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолж...

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Рыночные ставки по депозитам и кредитам продолжают уверенный рост после очередного повышения ключевой ставки Центральным Банком. В этих условиях все больше клиентов отказываются от покупки недвижимости в пользу депозитов. Общий объем таких средств за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Еще в середине года мы ожидали, что он составит 380 млрд рублей, но «заморозки» на кредитном рынке и ставки выше 20% по вкладам, заставляют нас пересмотреть свой прогноз. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд рублей», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты порядка 6,8 трлн рублей. В результате объем привлеченных средств в банке увеличился более чем на 32%, и общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн рублей.

Максимальная доходность по вкладу в ВТБ достигает 21%, по накопительному счету – 20%. Для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ, могут открыть вклад со ставкой до 27% годовых. Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.

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