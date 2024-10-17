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Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова контр...

Предоставлено изданию

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Федеральная служба по надзору в области природопользования выдала разрешение на переезд медведя из Казанского зооботсада. С заявлением обратился Пермский зоопарк, который ранее на время передал Терпея Казани, пока животному делали новый вольер. Однако позже стало известно, что с животным обращались плохо. По этой причине было решено подготовить его к переезду в Московский зоопарк.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова контролирует это вопрос.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя.... Для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи», – сказала Светлана Радионова.

За медведем будут наблюдать зоологи и ветеринары. Известно, что Терпею уже более 20 лет.

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