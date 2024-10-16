В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Комитет по транспорту региональной столице Татарстана предложил еще несколько ограничений для водителей из-за проведения саммита БРИКС.

Если документ примут, то в период с 19 по 24 октября 2024 года, будет ограничен проезд по трассе около Оренбургского тракта, 172. Эта территория располагается недалеко от развязки с пр. Победы.

Помимо этого, предлагается запрет на стоянку машин на ул. Агрономической. Припарковать автомобиль на время саммита не получится от ул. Нурсултана Назарбаева до улицы Ипподромной в обе стороны.

В документе также говорится, что водителям разрешат поворачивать налево на ул. К. Татарстан во время движении по ул. Меховщиков и на ул. Татарстан при курсировании со стороны ул. Габдуллы Тукая с 22 по 24 октября.

Ранее мы писали о том, что Токаев планирует приехать на саммит БРИКС в Казани.