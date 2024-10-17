Казань находится на 5 месте по числу оформления кредиток

По информации аналитиков, процентная ставка по кредиту — главный параметр для жителей Казани, чем цена ее обслуживания, а желаемый кредитный лимит в среднем - 135 тысяч рублей. Об этом сообщил финансовый маркетплейс Банки.ру. Специалисты рассматривали 5 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

«Считается, что жители крупных городов чаще используют кредитные карты..., — Антон Сергунов, директор направления развития банковских карт Банки.ру, — Это может быть связано с более высокой финансовой грамотностью. Еще один фактор — потребительская модель, характерная для населения мегаполисов, где кредитка рассматривается как инструмент для совершения не только крупных, но и повседневных трат».

Согласно исследованиям, Казань находится на 5 месте по числу клиентов, которые подбирают кредитные карты, — его доля 5%. На 1 и 2 местах: Москва — 59% и Санкт-Петербург — 19%.

В Казани "кредитку" оформляли чаще всего именно для покупок.

Среди бонусных программ казанцев чаще всего интересовали те, что связаны с каждодневными покупками в магазинах и аптеках.

Еще 25% людей интересуются получением бонусов в категории товаров для дома. Бонусная программа, которая связана с личным и общественным транспортом, интересна 18% пользователей, а с отдыхом — 15%.

В среднем жители региональной столицы Татарстана хотели бы оформить карточку с лимитом в 135 тысяч рублей. Однако средний лимит в городах-миллионниках находится на уровне 100-150 тысяч рублей: Москва — 149 тысяч рублей., Санкт-Петербург — 132 тысячи рублей, Новосибирск — 117 тысяч рублей, Екатеринбург — 127 тысяч рублей.

Для подготовки исследования эксперты использовали данные Банки.ру с 1 января по 31 августа 2024 года.