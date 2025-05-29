«Восстанут из пепла в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости

Василиса Володина предупреждает Козерогов о глубокой трансформации с мая 2025 года

Известный российский астролог Василиса Володина прогнозирует для Козерогов период масштабных перемен, начиная с мая 2025 года. Это время будет похоже на возрождение Феникса — сложный, но необходимый этап обновления.

Что ждёт Козерогов?

Кардинальные изменения в карьере и работе

Перемены в межличностных отношениях

Испытания здоровья

Колебания финансовой стабильности

Какие испытания возможны?

Предательство близких

Финансовые потери

Эмоциональные потрясения

Чувство опустошенности

Как пройти этот период?

Василиса Володина советует сохранять внутреннюю силу и веру в себя. Звёзды лишь показывают путь, а судьбу формирует личная воля. Год Деревянной Змеи станет временем алхимической трансформации, когда через боль можно обрести новую, более сильную версию себя, сообщает progorod43.