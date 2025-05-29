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«Восстанут из пепла в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости

Астролог Василиса Володина предупреждает Козеро...

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Василиса Володина предупреждает Козерогов о глубокой трансформации с мая 2025 года

Известный российский астролог Василиса Володина прогнозирует для Козерогов период масштабных перемен, начиная с мая 2025 года. Это время будет похоже на возрождение Феникса — сложный, но необходимый этап обновления.

Что ждёт Козерогов?

  • Кардинальные изменения в карьере и работе
  • Перемены в межличностных отношениях
  • Испытания здоровья
  • Колебания финансовой стабильности

Какие испытания возможны?

  • Предательство близких
  • Финансовые потери
  • Эмоциональные потрясения
  • Чувство опустошенности

Как пройти этот период?

Василиса Володина советует сохранять внутреннюю силу и веру в себя. Звёзды лишь показывают путь, а судьбу формирует личная воля. Год Деревянной Змеи станет временем алхимической трансформации, когда через боль можно обрести новую, более сильную версию себя, сообщает progorod43.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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