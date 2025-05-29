«Восстанут из пепла в июне-2025»: Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости
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Василиса Володина предупреждает Козерогов о глубокой трансформации с мая 2025 года
Известный российский астролог Василиса Володина прогнозирует для Козерогов период масштабных перемен, начиная с мая 2025 года. Это время будет похоже на возрождение Феникса — сложный, но необходимый этап обновления.
Что ждёт Козерогов?
- Кардинальные изменения в карьере и работе
- Перемены в межличностных отношениях
- Испытания здоровья
- Колебания финансовой стабильности
Какие испытания возможны?
- Предательство близких
- Финансовые потери
- Эмоциональные потрясения
- Чувство опустошенности
Как пройти этот период?
Василиса Володина советует сохранять внутреннюю силу и веру в себя. Звёзды лишь показывают путь, а судьбу формирует личная воля. Год Деревянной Змеи станет временем алхимической трансформации, когда через боль можно обрести новую, более сильную версию себя, сообщает progorod43.
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