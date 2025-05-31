Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей о грозе с ветром и градом

1 июня днем и вечером в некоторых районах Татарстана и в Казани ожидаются грозы с кратковременными порывами ветра от 15 до 20 м/с, а местами — до 24 м/с, возможен также град. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сегодня днем в отдельных местах республики прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до +34°.

Ранее мы писали о том, что жители Казани рассказали о соседе, превратившем квартиру в туалет.

По словам соседей, у Дмитрия сломан туалет, из-за чего он использует всю квартиру как место для нечистот.