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Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей о грозе с ветром и градом

Сегодня днем в отдельных местах республики прог...

pixabay

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1 июня днем и вечером в некоторых районах Татарстана и в Казани ожидаются грозы с кратковременными порывами ветра от 15 до 20 м/с, а местами — до 24 м/с, возможен также град. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Сегодня днем в отдельных местах республики прогнозируется сильная жара с температурой воздуха до +34°.

Ранее мы писали о том, что жители Казани рассказали о соседе, превратившем квартиру в туалет.

По словам соседей, у Дмитрия сломан туалет, из-за чего он использует всю квартиру как место для нечистот.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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