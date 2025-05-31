Жители Казани рассказали о соседе, превратившем квартиру в туалет

Жители двухэтажного дома №6 на улице Хибинской в Казани рассказали, что из-за одного из соседей с верхнего этажа их жизнь превратилась в настоящий ад. Мужчина, страдающий алкогольной зависимостью, часто устраивает шумные скандалы и доводит свою квартиру до полного запустения и грязи.

По словам соседей, у Дмитрия сломан туалет, из-за чего он использует всю квартиру как место для нечистот. В подъезде стоит сильный неприятный запах, а по стенам текут грязные потёки. Люди заходят в дом, стараясь не вдыхать воздух и не касаться стен и поручней.

Жители жалуются, что жить в таких условиях невозможно — в подъезде невозможно нормально дышать, неприятный запах проникает в квартиры, а в доме завелись мыши.

Дверь в квартиру мужчины всегда открыта. Соседи отмечают, что он пускает посетителей, но быстро теряет к ним интерес, предпочитая искать остатки еды на полу. В квартире отсутствуют свет, газ и даже мебель.

Жена Дмитрия, которая живёт отдельно, однажды попыталась оплатить уборку квартиры, но клининговая компания отказалась работать, увидев, насколько всё запущено. Сам мужчина не считает своё поведение необычным.

Жильцы также рассказали, что врачи скорой помощи не хотят госпитализировать Дмитрия, поскольку в момент вызова он не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. Принудительное лечение возможно только с его согласия, которого он не даёт, пишет Татарстан 24.