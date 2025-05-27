5 июня в IT-Park им. Башира Рамеева пройдет День индустрии чистоты CleanExpo Казань.

Получите бесплатный билет по промокоду prokazan на сайте cleanexpo.ru (ссылка на регистрацию)

Приглашаем руководителей и специалистов клининговых компаний, фасилити-операторов, химчисток и прачечных, предприятий оптово-розничной торговли продукцией для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки, а также руководителей и специалистов АХО и отделов закупок различных предприятий.



Как и на других мероприятиях CleanExpo центральными активностями будут:

-выставочная экспозиция

здесь вы сможете ознакомиться с новинками и флагманскими продуктами от ведущих производителей и поставщиков профессионального оборудования и средств для клининга, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки.

- деловая программа

с вами своим опытом и экспертизой, по двум направлениям - "Профессиональная уборка" и "Химическая чистка и стирка", поделятся 25 ведущих спикеров Академии CleanExpo. Вы сможете задать им вопрос и тут же получить квалифицированный ответ.

- ДЕМ0 – площадка

здесь для вас будет демонстрироваться оборудование в работе, вы узнаете все нюансы эксплуатации, сможете подобрать оптимальную для вас модель и протестировать ее.

Генеральный спонсор: Ринсервис. Спонсоры: Авито Услуги, KOBLENZ&PARTNER. Выставочная экспозиция будет представлена 15 экспоместами, что позволит посетителям полноценно:

✔познакомиться с выставочной продукцией

✔изучить новые, современные товары, которые позволят сделать процессы уборки, спирки и чистки более короткими, эффективными и безопасными

✔детально обсудить сотрудничество

✔найти способы решения актуальных задач, с помощью профессиональных консультантов компаний

✔позаимствовать опыт и свежие идеи у коллег