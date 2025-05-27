Приглашаем на День индустрии чистоты CleanExpo Казань 2025
5 июня в IT-Park им. Башира Рамеева пройдет День индустрии чистоты CleanExpo Казань.
Получите бесплатный билет по промокоду prokazan на сайте cleanexpo.ru
Приглашаем руководителей и специалистов клининговых компаний, фасилити-операторов, химчисток и прачечных, предприятий оптово-розничной торговли продукцией для профессиональной уборки, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки, а также руководителей и специалистов АХО и отделов закупок различных предприятий.
Как и на других мероприятиях CleanExpo центральными активностями будут:
-выставочная экспозиция
здесь вы сможете ознакомиться с новинками и флагманскими продуктами от ведущих производителей и поставщиков профессионального оборудования и средств для клининга, санитарии, гигиены, химической чистки и стирки.
- деловая программа
с вами своим опытом и экспертизой, по двум направлениям - "Профессиональная уборка" и "Химическая чистка и стирка", поделятся 25 ведущих спикеров Академии CleanExpo. Вы сможете задать им вопрос и тут же получить квалифицированный ответ.
- ДЕМ0 – площадка
здесь для вас будет демонстрироваться оборудование в работе, вы узнаете все нюансы эксплуатации, сможете подобрать оптимальную для вас модель и протестировать ее.
Генеральный спонсор: Ринсервис. Спонсоры: Авито Услуги, KOBLENZ&PARTNER. Выставочная экспозиция будет представлена 15 экспоместами, что позволит посетителям полноценно:
✔познакомиться с выставочной продукцией
✔изучить новые, современные товары, которые позволят сделать процессы уборки, спирки и чистки более короткими, эффективными и безопасными
✔детально обсудить сотрудничество
✔найти способы решения актуальных задач, с помощью профессиональных консультантов компаний
✔позаимствовать опыт и свежие идеи у коллег
Казань, IT-Park им. Башира Рамеева, ул. Спартаковская, д.2 А
Получите бесплатный билет по промокоду prokazan на сайте cleanexpo.ru
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