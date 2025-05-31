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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане произошел пожар в городском парке

В результате пожара пострадала...

Татарстан 24

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В Заинске в городском парке случился пожар, предположительно из-за воспламенения сухой травы. Огонь быстро распространился и вызвал тревогу среди местных жителей.

Пожарные оперативно прибыли на место и смогли быстро справиться с возгоранием. По предварительной информации, причиной могло стать неосторожное обращение с огнём — например, поджог тополиного пуха — на фоне жаркой и сухой погоды.

Заместитель начальника караула ПЧ № 88 Владимир Соболев обратился к горожанам с просьбой не поджигать пух и объяснять детям опасность подобных действий.

В результате пожара пострадала часть парка и редкое дерево — голубая ель. В МЧС напомнили, что в летний период особенно важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, пишет Татарстан 24.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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