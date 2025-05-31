Школьник из Елабуги сразился с умнейшими в телеигре Тины Канделаки «Умнее всех»
Википедия/Okras
Азат Гусамов, учащийся инженерно-технологического лицея в Елабуге, стал участником четвёртого сезона популярной интеллектуальной игры «Умнее всех» на телеканале «Пятница».
В этом сезоне встретились лучшие игроки прошлых лет, уже доказавшие свои знания в предыдущих конкурсах. Им предстояло снова показать эрудицию, отвечая на сложные и разнообразные вопросы.
Ведущей передачи традиционно выступила знаменитая телеведущая Тина Канделаки, пишет KazanFirst.
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