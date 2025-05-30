DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

По информации Daily Mail, популярный инъекционный контрацептив, которым пользуются миллионы женщин, может провоцировать развитие опухолей мозга. Сотни женщин уже обратились в суд с исками к фармкомпании.

Препарат, вводимый в руку или бедро, создаёт синтетический гормон, предотвращающий беременность на три месяца. Исследования показали, что он увеличивает риск опухолей более чем в пять раз. Эти новообразования могут вызывать слепоту, судороги и потерю памяти — даже спустя годы после окончания приёма.

Одна из пострадавших — Андреа Фолкс из Алабамы — начала использовать препарат в 1993 году, но вскоре столкнулась с сильными головными болями. Несмотря на прекращение приёма в 1995 году, боли продолжались десятилетиями. Только в прошлом году ей поставили диагноз — менингиома.

Издание отмечает, что подобных случаев множество, а информация о возможных тяжёлых последствиях отсутствует в инструкции. Эксперты считают, что гормон прогестин может чрезмерно стимулировать рецепторы в мозге, что приводит к мутациям и развитию опухолей, пишет АиФ.