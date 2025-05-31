Баумана или рынок? Почему главная улица Казани превратилась в торговую ярмарку

В Казани стали избавляться от торговцев на Баумана

С наступлением туристического сезона улица Баумана в Казани превращается в настоящий магнит для гостей и жителей города. Однако вместе с оживлением главной пешеходной зоны здесь усилилась и активность уличных торговцев, а это вызывает всё больше нареканий от казанцев. Что происходит на Баумана по вечерам и насколько законна такая торговля — редакция PROKAZAN решила разобраться в этом непростом вопросе.

«Кажется, что вот-вот что-то упадёт тебе на голову»

Когда наступает вечер, на улице Баумана появляется своя особая жизнь — здесь начинают работать кочующие торговцы, выступать уличные музыканты, а художники на глазах у всех рисуют картины. Но если работу художников и артистов упорядочили, то с торговцами дела обстоят иначе. Они разворачивают свои «прилавки» и предлагают прохожим всевозможные безделушки, нередко сомнительного качества. Особенно страдают дети, которые охотно покупают яркие, но не всегда безопасные игрушки.

Автор фото: про город

«Мне некомфортно гулять по Баумана. Каждый раз боюсь, что что-то упадёт мне на голову, так как там частенько летают какие-то игрушки. Там торгуют взрослые, подростки и даже дети — с какими-то летающими игрушками, которые постоянно норовят задеть прохожих», - говорит житель Казани Амирхан Амиеев.

Пользователи социальных сетей тоже выражают недовольство:

«Товары лежат на картонных столах, вокруг разбросаны газеты — это не тот вид, который должен быть на главной туристической улице города», — пишет одна из подписчиц.

Нелегальная торговля и реакция властей

В мэрии Казани говорили, что подобная торговля нарушает правила:

«Торговля, о которой идет речь, является нарушением порядка организации уличной торговли. Сотрудники администрации регулярно проводят рейды и составляют протоколы по статье 3.2 КоАП РТ. Нарушители зачастую быстро сворачивают бизнес при виде проверяющих», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Штрафы за подобные нарушения составляют до 2,5 тысячи рублей для частных лиц и до 100 тысяч для юридических.

Однако, несмотря на рейды, торговцы встречаются повсюду. PROKAZAN зафиксировала, что возле торговых точек стоят сотрудники полиции и Росгвардии, но продавцов это не останавливает.

Редакция поговорила с одним из продавцов, который заявил:

«У меня есть разрешение на торговлю», — но документ показать отказался и не стал обсуждать детали своего бизнеса. Цены на товары при этом довольно высокие: веер — 400 рублей, магнитики — 150, шапочки — до 650. Основные покупатели — дети.

Борьба с нелегальной торговлей

Автор фото: про город

С апреля 2024 года в Казани ужесточили контроль за уличной торговлей и деятельностью аниматоров. Исполком установил новые правила:

«Торговцы, аниматоры и фотографы должны участвовать в электронных аукционах и оплачивать торговые места», — сообщили в администрации.

Власти разрешили торговлю лишь на участке улицы Баумана, 70а, площадью 100 квадратных метров. Но, как показывают наблюдения, продавцы разошлись по всей улице в поисках покупателей.

Война города и торговцев продолжается

Городские власти уже не первый год пытаются навести порядок на Баумана. Год назад с улицы выгнали «зебр» — мошенников, обманывавших туристов. Теперь их сменили уличные торговцы. Как долго продлится эта «битва» — покажет время. Но надо отдать должное властям города. Торговцев сейчас, действительно, стало меньше, они уже не так агрессивно навязывают свой товар прохожим. С каждым годом Баумана становится всё более комфортной для жителей и гостей города.