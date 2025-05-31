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5 удивительных фактов об огурцах

Кроме привычных зелёных, бывают жёлтые, белые и...

pixabay

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Что вы знаете о зелёных огурцах? Часто их считают овощами, но с научной точки зрения огурцы — ягоды. Они развиваются из цветка и содержат семена, как и помидоры или тыквы.

Огурцы на 95% состоят из воды, что помогает увлажнять организм, особенно в жару или при нагрузках. При этом они низкокалорийны — около 15 калорий на 100 граммов — и богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, полезными для иммунитета и кожи.

Кроме привычных зелёных, бывают жёлтые, белые и тёмные сорта. Жёлтые более сладкие и подходят для маринадов и салатов. Есть декоративные и карликовые виды для украшения и консервирования.

В косметологии огурцы ценят за увлажняющие и противовоспалительные свойства — их используют для снятия отёков и освежения кожи. Регулярное употребление улучшает пищеварение, снижает холестерин и укрепляет сосуды.

Огурцы выращивают уже около 6000 лет — в Индии, Египте, затем в Греции и Риме их ценили за вкус и лечебные свойства. В Средние века огурцы распространились по Европе, сегодня они популярны во многих кухнях мира, пишет NEWS.ru.

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