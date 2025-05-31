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Ученые: Люди с этой группой крови «менее привлекательные»

С генетической точки зрения .... группа крови —...

pixabay

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Недавнее исследование, посвящённое влиянию социальных и демографических факторов на восприятие привлекательности, выявило связь между группой крови и оценкой внешнего вида, сообщает издание Пруфы.рф со ссылкой на «Царьград. Молдавия».

Результаты показали, что люди с IV группой крови чаще попадают в категорию «менее привлекательных». Однако стоит помнить, что эта группа встречается лишь у 8% населения, поэтому число таких людей невелико. При этом многие обладатели IV группы обладают яркой индивидуальностью и привлекательной внешностью.

Современные методы косметологии и стилистики позволяют каждому выделить свои лучшие черты, независимо от группы крови, а влияние последней на привлекательность, если и существует, едва ли значимо по сравнению с другими факторами.

Учёные также отмечают, что люди с IV группой часто обладают сильной харизмой и внутренним обаянием, что может нивелировать субъективное восприятие внешности.

С генетической точки зрения IV группа крови — относительно молодая, появившаяся в результате смешения индоевропейских и монголоидных генов. Это генетическое разнообразие проявляется в уникальных физиологических и внешних чертах, которые воспринимаются по-разному в зависимости от вкусов и предпочтений.

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