В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движение на Третьей транспортной дамбе

На Третьей транспортной дамбе в Казани на пять месяцев введут ограничение движения. Как уточнили в городской администрации, участок будет закрыт с 1 июня по 31 октября.

Причиной временного перекрытия станут работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Роспотребнадзора временно закрыли 10 кафе из-за нарушений в Казани.