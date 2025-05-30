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В Казани с 1 июня на 5 месяцев перекроют движение на Третьей транспортной дамбе

Причиной временного перекрытия станут работы по...

Екатерина Елисеева

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На Третьей транспортной дамбе в Казани на пять месяцев введут ограничение движения. Как уточнили в городской администрации, участок будет закрыт с 1 июня по 31 октября.

Причиной временного перекрытия станут работы по восстановлению асфальтового покрытия.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Роспотребнадзора временно закрыли 10 кафе из-за нарушений в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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