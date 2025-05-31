Ученые рассказали, что в США нашли следы древнейшего транспорта

Во время раскопок в США американские археологи сделали значимое открытие — они обнаружили следы, оставленные примитивным транспортным средством почти 23 тысячи лет назад.

По словам учёных, эти следы напоминают отпечатки от ручной тележки без колёс. Хотя устройство было очень простым, такая волокуша применялась задолго до изобретения колеса, которое, как предполагается, появилось около 5 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, сообщает МедиаПоток со ссылкой на Phys.org.

Исследователи выяснили, что грузы перевозили способом волочения. Такие конструкции, называемые травами, представляли собой А-образную раму из двух крепких палок, связанных сверху и расходящихся книзу.

На эту раму устанавливалась платформа, на которую укладывали груз. Этот способ был широко распространён среди народов Северной Америки. В ходе работы археологи нашли хорошо сохранившиеся параллельные борозды, которые, по их мнению, оставил именно этот «безколёсный транспорт».

Учёные подчеркнули особую ценность находки — важен не столько сам факт, сколько возраст следов. Это открытие помогает уточнить дату возможного первого заселения Америки, отмечает «РГ».