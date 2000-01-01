В особняке, где стены помнят XIX век, блюда не готовят на месте. Это принципиально: антикварная мебель и музейные залы — не лучшее соседство для плиты. Всё, что касается угощений, — либо с участием партнёров площадки, либо от вашей команды, если у них такой же бережный подход.Формат — не застолье, а лёгкие сеты, сервированные на красивой посуде, изысканная подача и неспешные паузы между блюдами. Это скорее эстетский ужин, чем банкет: важно не количество блюд, а то, как звучит вечер. А он может звучать буквально — под живую скрипку, камерный спектакль или джазовое трио. Музыка, как и всё здесь, становится частью сценария.Каждое событие в— как сшитое вручную платье: по фигуре, по настроению, по моменту. Поэтому здесь не листают прайсы и не выбирают из типовых пакетов.Формат, количество гостей, сценарий, музыкальное сопровождение, ужин, экскурсия — всё влияет на стоимость. Это может быть утренний приём для двоих или полноценный вечер с программой и художественным сопровождением. Но в любом случае — речь о премиальном мероприятии, где важна не сумма, а уровень реализации.Минимальные форматы — фотосессии, камерные церемонии, символические завтраки — начинаются от деликатных бюджетов. Полноценные вечера могут стоить сотни тысяч рублей. Но здесь не продают «метры» и «часы», а создают атмосферу, которую невозможно забыть.