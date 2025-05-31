Соцсети: В ТЦ «Эссен» в Татарстане случился пожар
Регион116 Казань | Region116 Kazan
В торговом центре «Эссен» в Осиново случился пожар, и всех посетителей срочно вывели на улицу. Об этом рассказали в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".
Ранее мы писали о том, что Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей о грозе с ветром и градом.
Сегодня днем в отдельных местах республики прогнозируется сильная жара.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец