Соцсети: В ТЦ «Эссен» в Татарстане случился пожар

В торговом центре «Эссен» в Осиново случился пожар, и всех посетителей срочно вывели на улицу. Об этом рассказали в телеграм-канале "Регион116 Казань | Region116 Kazan".

Ранее мы писали о том, что Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей о грозе с ветром и градом.

Сегодня днем в отдельных местах республики прогнозируется сильная жара.