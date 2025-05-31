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Google научил искусственный интеллект примерять одежду за покупателей

Данный сервис основан на машинном обучении и ра...

pixabay

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Google продолжает совершенствовать свои инструменты для онлайн-шопинга с помощью искусственного интеллекта. На этот раз компания представила функцию виртуальной примерки, которая даёт возможность пользователям «примерить» одежду, просто загрузив своё фото.

Данный сервис основан на машинном обучении и работает с изображениями в полный рост — технология не просто накладывает одежду на силуэт, а показывает, как вещь будет сидеть с учётом особенностей кроя, текстуры ткани и индивидуальных параметров человека.

В Google пояснили, что система построена на генеративном ИИ, который обучен распознавать физические свойства различных материалов — от мягкости хлопка до эластичности лайкры. Благодаря этому виртуальная примерка выглядит максимально правдоподобно.

Пользователям нужно загрузить фото в полный рост и выбрать вещь с отметкой «Примерить», после чего система визуализирует, как одежда будет смотреться на конкретном человеке.

Помимо виртуальной примерки, Google запустил AI Mode — режим, который подбирает одежду и аксессуары, учитывая стиль и предпочтения пользователя, что делает процесс онлайн-покупок более персональным.

На фоне растущей конкуренции в сегменте fashion-tech Google делает упор на интеграцию поисковых технологий и визуального ИИ, акцентируя внимание на удобстве и качестве опыта пользователей. Такие новшества могут стать новым стандартом для крупных маркетплейсов и брендов в электронной коммерции, пишет Sostav.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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